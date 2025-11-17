Rifiuti sanitari abbandonati dopo la tappa della casa mobile della salute | la denuncia a Casacanditella

A Casacanditella scoppia la polemica dopo il passaggio della casa mobile della salute. Il gruppo consiliare di opposizione “Uniti verso il Futuro” torna a far sentire la propria voce, denunciando pubblicamente “lo stato di degrado in cui è rimasto il piazzale di contrada Madonna dopo le giornate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - "Rifiuti sanitari abbandonati dopo la tappa della casa mobile della salute": la denuncia a Casacanditella

Argomenti simili trattati di recente

Tracciato il futuro della sanità sostenibile: a #Ecomondo2025 il primo rapporto sulla riduzione dei rifiuti sanitari in sala operatoria attraverso la scelta del tessile riutilizzabile. Abbiamo presentato un rapporto che sarà diffuso in tutte le centrali di committenza e - facebook.com Vai su Facebook

Rifiuti abbandonati sul fiume, maxi raccolta dopo Ferragosto - Sono tanti i sacchi contenenti rifiuti che la polizia locale del distretto Bassa Bergamasca Occidentale, assieme alle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev), ha ... Come scrive bergamonews.it

Rifiuti abbandonati davanti al cancello, la proprietaria contatta carabinieri, polizia locale e Asm: «Ma sono ancora lì» - Ancora rifiuti abbandonati lungo le strade, stavolta addirittura davanti a un cancello e nessuno che, dopo giorni, riesca ad andare a prenderli e a smaltirli. Riporta ilmessaggero.it

Sorpresi a lanciare spazzatura e abbandonare rifiuti in strada, indagati 47 “sporcaccioni” - Maxi attività dei carabinieri di Agrigento contro l’abbandono di rifiuti per le strade: denunciate 47 persone immortalate dalle telecamere ... Scrive grandangoloagrigento.it