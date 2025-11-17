Riccardo super campione alla Ruota della Fortuna | quanto ha vinto oltre alla Panda

Macerata, 17 novembre 2025 - Girerà la ruota anche questa sera e proverà a vincere di nuovo. Sì, perché Riccardo Piancatelli, ha già portato a casa oltre 180mila euro e una Panda. Chissà se il 32enne, ingegnere ambientale di Recanati sarà baciato dalla fortuna anche questa sera. Per conoscere l'esito della puntata bisognerà sintonizzarsi alle 20.38 su Canale 5. E se non tutto il Maceratese, sicuramente tutta Recanati farà il tifo per lui. Il 32enne oltre ad essere fortunato, ha avuto il coraggio di rischiare: al gioco delle tre buste dopo aver scoperto i premi da 15mila e 10mila euro nelle prime due opzioni, la terza si è rivelata quella vincente: 100mila euro, il secondo premio più alto del programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

