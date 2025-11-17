Riccardo Branchini sparito nel nulla da un anno la mamma non si arrende | ‘Finché non trovo il corpo’
Chi era Riccardo Branchini e cosa è successo quella notte?. Riccardo Branchini aveva 19 anni quando, nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024, è svanito nel nulla. A raccontare gli attimi finali prima della scomparsa è sua madre, Federica Pambianchi, ospite a Verissimo, che ricostruisce quella giornata come un film che si rifiuta di finire. «Riccardo era stato tutto il giorno in giro per Urbino con gli amici – racconta –. È rientrato la sera, mi aveva avvisato. Io non ero in casa, l’ha visto mia mamma che l’ha salutato». La nonna è l’ultima persona ad averlo visto. Notò qualcosa di insolito: «Mi ha detto che lo aveva visto un po’ nervoso, ma nulla che facesse pensare a un gesto estremo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dov’è Riccardo Branchini? La famiglia presa di mira dagli sciacalli. Ricerche di città europee su telefono e pc mantengono vive le speranze. Madre chiede sfangamento della diga del Furlo per escludere definitivamente che il corpo sia lì. $chilhavisto? Vai su X
Dov’è Riccardo Branchini? La famiglia dello studente scomparso un anno fa è presa ancora di mira dagli sciacalli. “Il pensiero è sempre rivolto a te”, le segnalazioni e le ricerche su varie città europee sul suo telefono e sul pc mantengono vive le speranze. La - facebook.com Vai su Facebook
Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini: 20enne scomparso da un anno/ “Servono nuove ricerche” - Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini a Verissimo per parlare della scomparsa del figlio 20enne e lanciare appello per nuove ricerche ... Segnala ilsussidiario.net
Riccardo Branchini, scomparso 1 anno fa: “Chiedono soldi e provano a truffarci, ultima segnalazione terrificante” - "Non ci sono novità nelle indagini né dal punto di vista della segnalazioni. fanpage.it scrive
La madre di Riccardo Branchini, scomparso un anno fa: “Vivo in bilico tra speranza e dolore” - Pesaro, 12 ottobre 2025 – Un anno senza Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna di cui si sono perse le tracce il 13 ottobre del 2024 alla diga del Furlo. Da ilrestodelcarlino.it