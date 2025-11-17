Riccardo Branchini sparito nel nulla da un anno la mamma non si arrende | ‘Finché non trovo il corpo’

Chi era Riccardo Branchini e cosa è successo quella notte?. Riccardo Branchini aveva 19 anni quando, nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024, è svanito nel nulla. A raccontare gli attimi finali prima della scomparsa è sua madre, Federica Pambianchi, ospite a Verissimo, che ricostruisce quella giornata come un film che si rifiuta di finire. «Riccardo era stato tutto il giorno in giro per Urbino con gli amici – racconta –. È rientrato la sera, mi aveva avvisato. Io non ero in casa, l’ha visto mia mamma che l’ha salutato». La nonna è l’ultima persona ad averlo visto. Notò qualcosa di insolito: «Mi ha detto che lo aveva visto un po’ nervoso, ma nulla che facesse pensare a un gesto estremo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

