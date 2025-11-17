Riabbracciarla? Preferisco stare con i miei gatti La cugina di Laura Pausini chiude con la cantante | Pensa solo ai soldi

La frattura tra Laura Pausini e la cugina Sabrina sembra insanabile. Anche perché dopo la morte di Ettore, lo zio della cantante travolto e ucciso da un pirata della strada a Bologna, per due volte Sabrina Pausini ha marcato la distanza da «quel ramo della famiglia». Oltre una settimana dopo i funerali, a cui aveva chiesto alla cantante e ai suoi parenti di non partecipare (il padre di Laura è comunque andato), la donna è tornata a parlare chiudendo definitivamente la porta a una ricucitura: « Pace? No, no e no. Ne faccio a meno». Le malattie in famiglia e la distanza di Laura Pausini. «Nei momenti critici della mia famiglia, quei parenti per noi non ci sono mai stati: per questo ho chiesto che non partecipassero ai funerali di mio padre». 🔗 Leggi su Open.online