Rete annullata e traversa | che rimpianti

Ilrestodelcarlino.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ATLETICO 0 GIULIANOVA 0 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Bucco, Forgione (27’st Sbrissa), Vechiarello, Coppola (20’st Muro), Sardo; Maio (27’st Minicucci), Didio (16’st Belloni). A disp.: Galbiati, Feltrin, Camilloni, Antoniazzi, Carbone. All.: Simone Seccardini. GIULIANOVA (3-5-2): Negro; Morri, Pertosa, Vuillermoz; Agostini (22’st Mbaye), Scarsella, Scimia (35’st De Silvestro), Esposito, Crosariol (8’st Bolondi); Martiniello (42’st Cisse), Odianuse. A disp.: Vandelli, Pesoli, Giglio, Gallo, Fiaschi. All.: Rosario Pergolizzi Arbitro: Copelli di Mantova Note. Spettatori 700 circa di cui 415 ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

