Restyling da mezzo milione di euro per il parco dell' Acquaforte il cuore verde di Celleno
Restyling per il parco dell'Acquaforte di Celleno. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 496mila euro dalla Regione Lazio. “Un risultato importante - afferma l'amministrazione comunale - che permetterà di restituire nuova vita a un'area di grande valore ambientale, sociale e culturale”.La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
