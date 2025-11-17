Registrate due scosse di terremoto tra Pedara e Milo

Due eventi sismici di lieve entità sono avvenuti nelle prime ore di questa mattina, prima dell'alba, nei territori di Milo e Pedara. Il primo, registrato dai sismografi dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, ha una magnitudo pari a 2.6 ed è avvenuto a Milo alle ore 4 e 36 di oggi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

