Regionali Sindaco da sempre vicino al centrodestra al comizio della candidata di centrosinistra

Il sindaco di Macerata Campania, Giovanni Battista Di Matteo, da sempre vicino al centrodestra presenzia e applaude agli eventi elettorali della candidata nella coalizione di centrosinistra Antonietta Nacca, candidata con la lista ‘A Testa Alta’, a sostegno di Roberto Fico.Nella serata di ieri il. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Regionali. Sindaco da sempre vicino al centrodestra al comizio della candidata di centrosinistra

