Tempo di lettura: 3 minuti La sanità nel Sannio è diventata l’elettrocardiogramma più letto del momento. Tutti lo guardano. Tutti lo interpretano. Tutti assicurano che il tracciato tornerà perfetto il giorno dopo le elezioni. È incredibile. Un colpo di matita sulla scheda e via: liste d’attesa azzerate, reparti rinati, personale moltiplicato come per magia. La soluzione? Ce l’hanno tutti. Nella tasca, nella cartellina, nel taschino del cuore. Basta scegliere il colore..del santino. Il centrodestra attacca con decisione: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e anche la lista Cirielli Presidente ripetono che il sistema è un paziente abbandonato su un lettino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, il countdown (-7): non importa chi vincerà, abbiamo risolto il problema sanità