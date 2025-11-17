Rassegna di polifonia città di Livorno il programma della 22esima edizione | concerti dal 22 novembre

Livornotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna di polifonia città di Livorno, organizzata dal Coro Rodolfo del Corona in compartecipazione con il Comune di Livorno, sotto la direzione del maestro Luca Stornello, è giunta alla 22esima edizione. Quest'anno sono quattro gli appuntamenti di assoluto livello, tutti a ingresso libero. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

rassegna di polifonia citt224 di livorno il programma della 22esima edizione concerti dal 22 novembre

© Livornotoday.it - Rassegna di polifonia città di Livorno, il programma della 22esima edizione: concerti dal 22 novembre

News recenti che potrebbero piacerti

Musica e solidarietà: rassegna di polifonia “Città di Livorno 2023”, dal 2 dicembre ai concerti saranno presentati progetti della Caritas diocesana - Nell’ambito della XX edizione della rassegna di polifonia “Città di Livorno 2023”, a cura del Coro Rodolfo Del Corona, al termine di ogni concerto, dal 2 dicembre in poi, ci sarà uno spazio ... Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Rassegna Polifonia Citt224 Livorno