Rana Verona espugna il parquet della capolista Perugia e si prende il secondo posto

17 nov 2025

Grande successo quello arrivato domenica per Rana Verona, che si è imposta in casa della capolista Sir Susa Scai Perugia al termine di una battaglia durata ben cinque set, guadagnandosi così il secondo posto solitario in Superlega. Gli scaligeri hanno ottenuto il primo ed il terzo set. 🔗 Leggi su Veronasera.it

