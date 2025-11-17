Ragusano un operaio morto e uno ferito

18.40 Un operaio albanese di 36 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano. Un suo collega è rimasto ferito. Il braccio della betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo avrebbe improvvisamente ceduto, colpendo in pieno la vittima che stava lavorando al solaio del fabbricato in costruzione. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure. L'operaio è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale dove è deceduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it