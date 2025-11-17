Ragazzo di 19 anni morto in un incidente in viale Fulvio Testi a Milano cosa rischiano i due conducenti

L'avvocato Paolo Di Fresco ha spiegato a Fanpage.it cosa rischiano dal punto di vista legale i due automobilisti coinvolti nell'incidente del 16 novembre in viale Fulvio Testi a Milano. Nello schianto è morto un 19enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ragazzo 19 anni mortoÈ morto il ragazzo di 19 anni coinvolto nello schianto all’alba in viale Testi. Al volante del Mercedes distrutto c’era un coetaneo senza patente che ha finto di non c ... - Tragico epilogo per il violentissimo incidente di questa mattina alla periferia nord di Milano: non ce l’ha fatta Pietro Silva Orrego. Secondo ilgiorno.it

ragazzo 19 anni mortoPietro Silva Orrego morto a 19 anni sotto gli occhi del papà medico. L'amico dalla guida del suv illeso: si è finto un soccorritore, tradito dalla scarpa - Tra meno di un mese avrebbe compiuto 20 anni Pietro Silva Orrego, il ragazzo rimasto coinvolto nella terribile carambola del Suv Mercedes Classe G che si è capottato in viale Fulvio Testi ... Segnala leggo.it

ragazzo 19 anni mortoPietro Silva Orrego, morto nell'incidente a Milano in viale Fulvio Testi. Il papà cardiologo, l'amico senza patente al volante del Suv, la bugia, il testimone: «C’era quel ... - Il suv da mezzo milione di euro, a noleggio, si è spezzato dopo lo schianto in viale Fulvio Testi: tre feriti. Scrive milano.corriere.it

