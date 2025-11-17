Radio Shock 18 anni di interviste celebrati con un evento speciale
Radio Shock diventa maggiorenne e per festeggiare organizza un incontro speciale durante il quale i microfoni si ribalteranno: gli intervistatori diventeranno intervistati, gli ex reporter torneranno in redazione e non mancheranno le famose domande scomode, marchio di fabbrica del progetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Radio Alta. . Caso Seriate: tentato omicidio fuori dal supermercato, accusato ammesso al rito abbreviato e vittima ancora sotto shock - facebook.com Vai su Facebook