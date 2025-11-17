Questo figlio è della mamma | Infastidito dalle parole della ninna nanna picchia moglie a Caltanissetta
Un 41enne di Caltanissetta aggredisce la compagna infastidito da una ninna nanna cantata al figlio. Ammonito per maltrattamenti e atti persecutori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
