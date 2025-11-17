Queste sono le dieci tendenze benessere più cercate su TikTok

Il benessere non è più solo una questione di salute, movimento fisico e sport. Anzi, si muove a ritmo di algoritmi e ricerche online. Su TikTok, accanto alle tendenze di bellezza che spopolano ogni giorno, prendono sempre più spazio anche tematiche wellness e trend legati all’area benessere. L’interesse nei confronti del tema non sorprende, anche perché sono sempre di più le star che ne fanno addirittura un business. Perché questo universo sa unire ritualità, sport e scienza, è il posto quasi magico dove un integratore può diventare virale tanto quanto un rossetto. E poi, l’avvento di TikTok shop ha decisamente cambiato le regole del gioco. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Queste sono le dieci tendenze benessere più cercate su TikTok

Approfondisci con queste news

AGGIORNAMENTO: Hanno tra 16 e 26 anni e sono dieci i giovani rimasti feriti nel terribile schianto sulla Pedemontana tra Bregnano e Lentate - facebook.com Vai su Facebook

Vivere sostenibile: tendenze e pratiche nel 2025 - Scopri le nuove pratiche di vita sostenibile e come possono migliorare il tuo benessere nel 2025. Si legge su notizie.it

Cinque podcast beauty e benessere da ascoltare ora - Podcast beauty da ascoltare: diffusi in America e poi nel resto del mondo, ecco perché sono un potente strumento per raccontare la bellezza ... amica.it scrive

Euromonitor International presenta le tendenze globali dei consumatori per il 2026 - I consumatori sono alla ricerca di benessere olistico di fronte alle sfide globali L'autenticità e l'espressione di sé definiscono il comportamento dei consumatori e la fedeltà del marchio Il benesser ... Segnala ansa.it