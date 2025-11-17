Questa sono io quando ho incontrato Epstein La video denuncia delle baby vittime del miliardario pedofilo – Il video

Mentre fa discutere il legame che il presidente Usa Donald Trump aveva con il miliardario pedofilo e suicida Jeffrey Epstein, il caso torna al centro del dibattito al Congresso, con la Camera che questa settimana voterà la mozione, che per mesi la leadership repubblicana ha tenuto ferma, per la pubblicazione completa dei file governativi sulla vicenda del finanziere morto in cella nel 2019. Nelle mail il finanziere nominava Trump e sosteneva che il presidente «sapeva delle ragazze». Alcune delle vittime di Epstein hanno pubblicato un video per chiedere la pubblicazione di tutti i file. Mostrano le loro foto da ragazzine, quando caddero nella trappola del miliardario, in una clip diventata virale sui social. 🔗 Leggi su Open.online

