Quattro rapine in una notte presi due sospetti

Rimini, 17 novembre 2025 – Sono stati i protagonisti di una notte di terrore fuori dal Carnaby Club di viale Brindisi. Due indagati, un riminese di 22 anni e un marocchino di 27, avrebbero messo a segno o tentato una serie di quattro rapine ai danni dei passanti che tra le 3.20 e le 4.30 del 29 giugno scorso, erano tra Marebello e Rivazzurra. La ricostruzione della squadra mobile. Secondo quanto è stato ricostruito dalla squadra mobile, coordinata dal pm Davide Ercolani, i due indagati sono i responsabili dei colpi a mano armata, a partire da quello a un turista appena uscito dal locale di viale Brindisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro rapine in una notte, presi due sospetti

