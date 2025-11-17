Quasi pronto il rimpasto della giunta Sala | chi entra e chi esce

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, lo aveva detto nei giorni scorsi: dopo alcuni mesi di “assestamento” in seguito alle dimissioni di Giancarlo Tancredi da assessore, è il momento di rivedere gli assetti della giunta. In altri termini, è il momento del rimpasto di fine mandato. Sia per aggiungere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Quasi pronto il rimpasto della giunta Sala: chi entra e chi esce

Quasi pronto il rimpasto della giunta Sala: chi entra e chi esce - Gli assessori più "a rischio" e i possibili ingressi: si parla di due nuovi assessori per coprire il posto lasciato vacante da Tancredi e sostituire un attuale membro di giunta. milanotoday.it scrive

Sala accelera sul rimpasto di giunta: "Ma deve entrare gente competente perché manca poco alle elezioni" - Il sindaco ha detto che vedrà i partiti della coalizione la settimana prossima e si prenderà una decisione tutti insieme. Come scrive milanotoday.it

Rimpasto in giunta Todde, Satta 'Io continuo a lavorare' - "Io sto continuando a lavorare per cercare di dare risposte al settore, ho preso impegni e appuntamenti, per esempio il 20 incontrerò il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida sulle preoccupazioni man ... Secondo ansa.it