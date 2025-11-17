Quarta vittoria consecutiva per l' Atletico Catania Viagrande terzo posto in classifica consolidato

Allo stadio “Francesco Russo”, l’Atletico Catania 1994 Viagrande coglie la quarta vittoria consecutiva. Il team diretto da mister Angelo Galfano piega il Melilli per 3-2. Accade tutto nel primo tempo. Cinque gol e tante occasioni da rete soprattutto per gli atletisti, che poi arretrano nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Quarta vittoria consecutiva per l'Atletico Catania Viagrande, terzo posto in classifica consolidato

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quarta vittoria di fila per l’allevatore e ottavo primo posto: ha fatto fermare l’ago della bilancia a 28,6 chilogrammi - facebook.com Vai su Facebook

Vier verschiedene Torschützen für den vierten Sieg Quatre buteurs différents pour la quatrième victoire ! Quattro marcatori diversi per la quarta vittoria! #natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #lanaticunvus Vai su X

Quarta vittoria consecutiva per l'Atletico Catania Viagrande, terzo posto in classifica consolidato - Allo stadio “Francesco Russo”, l’Atletico Catania 1994 Viagrande coglie la quarta vittoria consecutiva. Come scrive cataniatoday.it

L'Atletico ingrana la quarta: 3-0 al Siviglia (con Ruggeri) e aggancio al Barcellona - Quarta vittoria consecutiva fra campionato e coppe per l'Atletico Madrid, settima nelle ultime nove e nono risultato utile consecutivo: la squadra di Diego Simeone stende 3- Secondo tuttomercatoweb.com

Griezmann trascina l'Atletico, Levante sconfitto 3-1: quarta vittoria in Liga per Simeone - 1 il Levante, salendo così a quota 25 punti e momentaneamente al seco ... Segnala msn.com