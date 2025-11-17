Quarta vittoria consecutiva per l' Atletico Catania Viagrande terzo posto in classifica consolidato

Allo stadio “Francesco Russo”, l’Atletico Catania 1994 Viagrande coglie la quarta vittoria consecutiva. Il team diretto da mister Angelo Galfano piega il Melilli per 3-2. Accade tutto nel primo tempo. Cinque gol e tante occasioni da rete soprattutto per gli atletisti, che poi arretrano nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

