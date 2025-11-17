Quanto guadagna superman il rapporto svela la verità
l’andamento finanziario di superman e il primo successo del dcu nel 2025. Le recenti stime sui guadagni di Superman confermano che il film ha rappresentato un punto di partenza fondamentale per il DC Universe. Fin dai primi giorni di uscita, i risultati ottenuti sembravano segnare un esito prevedibile, ma adesso assumono un significato ancora più importante, soprattutto in un contesto di debutto complesso per il nuovo universo cinematografico. Il DCU ha visto la luce in un momento delicato per il genere supereroistico, ma i dati finora disponibili indicano un percorso positivo, con il primo film e le prime serie televisive che hanno ricevuto recensioni incoraggianti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Nessuno ha mai avuto il coraggio di rompere le scatole a Superman, Batman e Capitan America se ci difendevano da delinquenza, soprusi e abusi. Al Cinema li applaudivate tutti con i Pop Corn e le patatine. Di conseguenza, non rompete le scatole a #Pilegg - facebook.com Vai su Facebook
