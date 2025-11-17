“RI-VEDERE IL FUTURO: Genetica, Visione Artificiale e Nuove Tecnologie per Combattere la Cecità” è il titolo della decima edizione del MACULA TODAY, che si è svolta oggi lunedì 17 novembre 2025, dalle ore 11.00 alle ore 17.30 circa a Roma, presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria (Sala Terrazza “Monte Mario”), Via Alberto Cadlolo 101. L’edizione 2015 del Macula Today è stata presentata da Mara Venier, nella sessione mattutina, e da Michele Mirabella in quella pomeridiana. Il Macula Today: un atteso appuntamento annuale. Solo la degenerazione maculare legata all’età, per non parlare di altre specifiche patologie, colpisce oggi più di un milione di italiani. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quando la scienza ridona la vista: riuniti a Roma i massimi esperti in oftalmologia