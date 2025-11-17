Qualità della vita peggiora a Latina La provincia è 85esima in Italia ultima nel Lazio

Latinatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peggiora la qualità della vita nella provincia di Latina che in un anno perde sette posizioni, rispetto al 2024, e si piazza ora all’85esimo posto. E’ quanto emerge dall’indagine annuale sulla qualità della vita, appunto, nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

qualit224 della vita peggiora a latina la provincia 232 85esima in italia ultima nel lazio

© Latinatoday.it - Qualità della vita, peggiora a Latina. La provincia è 85esima in Italia, ultima nel Lazio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Vita Peggiora Latina