Qualità della vita peggiora a Latina La provincia è 85esima in Italia ultima nel Lazio
Peggiora la qualità della vita nella provincia di Latina che in un anno perde sette posizioni, rispetto al 2024, e si piazza ora all’85esimo posto. E’ quanto emerge dall’indagine annuale sulla qualità della vita, appunto, nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In generale, l'analisi evidenzia un generale peggioramento in Italia della qualità della vita, che risulta "buona o accettabile" in 60 province su 107: un valore inferiore a quello registrato negli ultimi anni