Tempo di lettura: 3 minuti La provincia di Avellino si trova in un momento cruciale della sua storia recente. I dati più aggiornati sulla qualità della vita, pubblicati da ItaliaOggi, mostrano una realtà che oscilla tra potenzialità evidenti e difficoltà radicate. L’Irpinia guadagna qualche posizione rispetto al passato ma resta ancora lontana dagli standard delle province più dinamiche del Paese. Secondo l’ultima rilevazione, Avellino occupa il 77º posto su 107, con un punteggio che cresce ma non stravolge. Un miglioramento rispetto alla precedente 82ª posizione, segnale che qualcosa si muove, ma non abbastanza da cambiare il quadro generale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Qualità della vita, ItaliaOggi: Avellino risale ma resta in coda

