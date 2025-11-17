Qualità della Vita Foggia quart' ultima provincia d' Italia | centrodestra all' attacco e frecciatine anche dal centrosinistra

Evidentemente sono molto di più quelli che hanno preferito il silenzio rispetto a quelli che in merito alla classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi che ha visto la provincia di Foggia sprofondare al quart’ultimo posto, hanato il dato emerso dallo studio pubblicato domenica 16. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Qualità della Vita, Foggia quart'ultima provincia d'Italia: centrodestra all'attacco e frecciatine anche dal centrosinistra

In generale, l'analisi evidenzia un generale peggioramento in Italia della qualità della vita, che risulta "buona o accettabile" in 60 province su 107: un valore inferiore a quello registrato negli ultimi anni

