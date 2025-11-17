Qualità della Vita Capitanata sempre più in basso | Puntare su innovazione e rigenerazione urbana
“I dati diffusi dall’ultimo rapporto di Confcommercio “Città e demografia d’impresa” e dalla recente classifica sulla qualità della vita 2025 di ItaliaOggi delineano, ancora una volta, un quadro complesso per la provincia di Foggia. Da un lato, osserviamo la progressiva riduzione delle attività. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
