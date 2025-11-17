Qualità della Vita Capitanata sempre più in basso | Puntare su innovazione e rigenerazione urbana

Foggiatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I dati diffusi dall’ultimo rapporto di Confcommercio “Città e demografia d’impresa” e dalla recente classifica sulla qualità della vita 2025 di ItaliaOggi delineano, ancora una volta, un quadro complesso per la provincia di Foggia. Da un lato, osserviamo la progressiva riduzione delle attività. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

qualit224 della vita capitanata sempre pi249 in basso puntare su innovazione e rigenerazione urbana

© Foggiatoday.it - Qualità della Vita, Capitanata sempre più in basso: "Puntare su innovazione e rigenerazione urbana"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Braccianti agricoli, "La cattiva stagione": rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Capitanata - Ma anche, da molti anni ormai, il periodo delle violenze e dello sfruttamento per i lavoratori stagionali, prevalentemente ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Vita Capitanata Pi249