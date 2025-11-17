Qualità della vita Area progressista | L’indagine di ItaliaOggi certifica un fallimento
“Un rovinoso decreto di fallimento”. Così l’Area progressista definisce i risultati dell’indagine annuale di ItaliaOggi sulla qualità della vita, realizzata con Italian communications e l’Università La Sapienza di Roma, che fotografa una situazione di forte arretramento per la città in diversi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In generale, l'analisi evidenzia un generale peggioramento in Italia della qualità della vita, che risulta "buona o accettabile" in 60 province su 107: un valore inferiore a quello registrato negli ultimi anni