Qualità della vita 2025; Capobianco Conflavoro | Paese ancora spaccato in due urgente favorire le PMI

“L’indagine sulla qualità della vita nelle province italiane fotografa con chiarezza un Paese ancora spaccato in due, dove il divario tra Nord e Sud si riflette direttamente sulle possibilità di sviluppo del tessuto imprenditoriale e della vita quotidiana dei cittadini. Il fatto che Milano, Bolzano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Qualità della vita 2025; Capobianco (Conflavoro): “Paese ancora spaccato in due, urgente favorire le PMI”

