Qualità della vita 2025; Capobianco Conflavoro | Paese ancora spaccato in due urgente favorire le PMI

Ilgiornaleditalia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’indagine sulla qualità della vita nelle province italiane fotografa con chiarezza un Paese ancora spaccato in due, dove il divario tra Nord e Sud si riflette direttamente sulle possibilità di sviluppo del tessuto imprenditoriale e della vita quotidiana dei cittadini. Il fatto che Milano, Bolzano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

qualit224 della vita 2025 capobianco conflavoro paese ancora spaccato in due urgente favorire le pmi

© Ilgiornaleditalia.it - Qualità della vita 2025; Capobianco (Conflavoro): “Paese ancora spaccato in due, urgente favorire le PMI”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lavinia Capobianco si schianta con l'auto sul casello dell'autostrada e muore a 41 anni. Un anno fa aveva perso il marito in un incidente in parapendio - Incidente mortale al casello autostradale dell'A57 a Mestre: poco prima delle 5 di ieri mattina, lunedì 27 ottobre, una donna ha perso la vita in seguito a un violento schianto con la propria auto ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Vita 2025 Capobianco