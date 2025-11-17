Qualificazioni Mondiali i risultati di domenica | qualificate ed eliminate
Roma, 16 novembre 2025 – Da questa sera Troy Parrott non dovrà più tirare fuori il portafoglio a Dublino né in nessun’altra città d’Irlanda: per lui ci sarà un Open Bar a vita in ogni pub dell’Isola di Smeraldo. Come tre giorni fa, quando aveva colpito il Portogallo, il classe 2002 è di nuovo decisivo — e questa volta esagera, firmando una tripletta. In casa dell’Ungheria, con i magiari secondi a +2 sull’Irlanda, la nazionale di Hallgrimsson compie un'impresa: va sotto 2-1, poi Parrott pareggia a dieci minuti dalla fine e infila il 3-2 al 95', facendo esplodere lo spicchio irlandese e gettando nello sconforto tutta l’ Ungheria, eliminata dai Mondiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Qualificazioni Mondiali, Gattuso: "4-1 con la Norvegia è pesante, chiedo scusa ai tifosi". Il ct dell'Italia non cerca scuse: secondo tempo peggio del primo, questa è la delusione più grande - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali: il #Portogallo travolge l’Armenia (9-1). L’ #Irlanda rimonta l’Ungheria al 96' e si qualifica ai playoff con la tripletta di #Parrott Vai su X
Qualificazioni Mondiali, i risultati di domenica: qualificate ed eliminate - Roma, 16 novembre 2025 – Da questa sera Troy Parrott non dovrà più tirare fuori il portafoglio a Dublino né in nessun’altra città d’Irlanda: per lui ci sarà un Open Bar a vita in ogni pub dell’Isola d ... Si legge su msn.com
Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche/ Diretta gol live score (oggi domenica 16 novembre 2025) - Risultati qualificazioni Mondiali 2026, classifiche e diretta gol live score oggi, domenica 16 novembre 2025, delle partite in programma. Segnala ilsussidiario.net
Francia, Italia, Inghilterra: i risultati di domenica 16 novembre. Portogallo ai Mondiali. Ungheria, Irlanda, Ucraina, Islanda: chi va agli spareggi? - Dopo la sconfitta in Irlanda, il Portogallo si riprende nonostante l'assenza - Lo riporta eurosport.it