Qualificazioni Mondiali i risultati di domenica | qualificate ed eliminate

Roma, 16 novembre 2025 – Da questa sera Troy Parrott non dovrà più tirare fuori il portafoglio a Dublino né in nessun’altra città d’Irlanda: per lui ci sarà un Open Bar a vita in ogni pub dell’Isola di Smeraldo. Come tre giorni fa, quando aveva colpito il Portogallo, il classe 2002 è di nuovo decisivo — e questa volta esagera, firmando una tripletta. In casa dell’Ungheria, con i magiari secondi a +2 sull’Irlanda, la nazionale di Hallgrimsson compie un'impresa: va sotto 2-1, poi Parrott pareggia a dieci minuti dalla fine e infila il 3-2 al 95', facendo esplodere lo spicchio irlandese e gettando nello sconforto tutta l’ Ungheria, eliminata dai Mondiali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

