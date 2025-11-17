Qualificazioni Mondiali calcio 2026 la classifica del girone dell’Italia | azzurri ai playoff
Una vera propria disfatta per l’Italia nell’ultimo match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. Gli azzurri, certi della presenza nei playoff del prossimo marzo, affrontavano questa sera a San Siro la Norvegia, capolista del Gruppo I e sempre vittoriosa nel raggruppamento. La formazione allenata da Rino Gattuso aveva voglia di dare un segnale davanti al pubblico italiano. Sfortunatamente, quanto è arrivato non è stato confortante. La Nazionale è stata sconfitta dai norvegesi 4-1, dopo essersi illusa con la marcatura di Pio Esposito nel primo tempo di potersi imporre. Nella ripresa un calo deciso della formazione nostrana, che ha evidenziato tutte le proprie pecche al cospetto di una compagine forte fisicamente e molto dotata anche dal punto di vista tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it
