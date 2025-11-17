Qualificazioni Mondiale Italia ecco le possibili avversarie degli Azzurri in semifinale!

Inter News 24 Qualificazioni Mondiale Italia, giovedì si conoscerà il destino: dalla Svezia al Galles, ecco le rivali possibili per la semifinale. L’Italia dovrà passare dai playoff per provare a raggiungere il Mondiale 2026. Il pesante 4-1 subito a San Siro contro la Norvegia — dopo la flebile speranza di un improbabile 9-0 — ha certificato la necessità degli spareggi. Gli Azzurri, inseriti nella prima fascia, affronteranno in semifinale una squadra proveniente dalla quarta fascia, teoricamente il livello più basso del tabellone. La squadra di Gennaro Gattuso arriva allo spareggio dopo un percorso segnato da alti e bassi, con un primo tempo convincente e una ripresa disastrosa contro la Norvegia di Erling Haaland. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Qualificazioni Mondiale Italia, ecco le possibili avversarie degli Azzurri in semifinale!

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Norvegia si qualifica al Mondiale 2026: le classifiche aggiornate delle qualificazioni europee tinyurl.com/f5s9272s Vai su X

Qualificazioni Mondiale. Cipro-Austria 0-2, #Kastanos in campo 65’ - facebook.com Vai su Facebook

Italia, il Mondiale passa dai playoff: le possibili avversarie degli Azzurri, torna l'incubo Svezia - Il ko con la Norvegia costringe l'Italia a giocarsi il Mondiale via playoff: spauracchio Svezia, le possibili aversarie. sport.virgilio.it scrive

Italia, Qualificazioni Mondiali 2026: quando sono i sorteggi e avversarie/ Le insidie non mancheranno - Italia verso i playoff: nelle qualificazioni Mondiali 2026 ci avviamo ancora verso gli spareggi, giovedì 20 novembre ci sarà il sorteggio. Da ilsussidiario.net

Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie, come funzionano e quando ci saranno i sorteggi - Gli Azzurri perdono contro la Norvegia nell'ultima sfida del girone e ora c'è solo da capire chi affronteranno per centrare la qualificazione ... Segnala tuttosport.com