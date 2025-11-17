Qualificazione Mondiali | l’Italia crolla nella ripresa
Qualificazione Mondiali: gli azzurri dominano il primo tempo ma sprecano troppo. Nella ripresa Nusa, Haaland e Strand Larsen ribaltano tutto.. Fonte foto: Fanpage L’ Italia di Gennaro Gattuso aveva iniziato con il piede giusto: grande possesso palla (68% al 20’), occasioni in serie e il gol del vantaggio firmato da Francesco Pio Esposito su assist di Federico Dimarco all’11’. Gli azzurri hanno continuato a spingere, ma Politano, Retegui e Barella non hanno concretizzato le numerose opportunità. La Norvegia, chiusa e attendista, ha resistito fino all’intervallo senza tiri nello specchio (25’, 6-0 per l’Italia). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Mondiali 2026, la classifica dell'Italia e dei gironi di qualificazione europei: l' #Irlanda ribalta il girone F con una tripletta di #Parrott #SkySport Vai su X
Radio1 Rai. . #Nazionale #ItaliaNorvegia. A #Milano si gioca l’ultima partita per i Mondiali #WeAre26, ma la qualificazione diretta è un miraggio. Il ct Gattuso cambia la difesa. Daniele Fortuna #GR1 Fischio d’inizio alle 20:45. Radiocronaca su #Radio1: https: - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali 2026, Italia travolta dalla Norvegia. Gattuso: "Chiediamo scusa" - L'Italia illude nel primo tempo che chiude in vantaggio grazie al gol di Pio Esposito, ma crolla poi nella ripresa sotto i colpi ... iltempo.it scrive
Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Norvegia 1-4: Gattuso chiude con un ko, i Mondiali passeranno dai playoff - Esposito illude, nel secondo tempo l'uragano Haaland si abbatte sugli azzurri: giovedi il sorteggio degli spareggi ... Da msn.com
Qualificazioni Mondiali, come funzionano i play off - Per l’Italia il primo posto sembra ormai irraggiungibile: la Norvegia è troppo lontana. Segnala rainews.it