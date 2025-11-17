Qualiano il PD per il futuro della Campania
Il circolo cittadino chiude la campagna elettorale con Amirante, Sarracino e Zanfardino. Qualiano si prepara a vivere una serata di confronto, passione politica e impegno condiviso. Lunedì 17 novembre a partire dalle 19:30, presso il Circolo “Lidia Nozzolillo” del Partito Democratico di Qualiano in via Roma, 17, si terrà l’evento conclusivo della campagna elettorale dal titolo “Costruiamo insieme il futuro della Campania – Casa per casa, strada per strada”. Un vero e proprio momento corale in cui energie, idee e volti del territorio si uniscono per l’ultima spinta verso le urne, con lo spirito di squadra che da sempre contraddistingue il circolo PD di Qualiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
