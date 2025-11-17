Quali sono i titoli di studio più richiesti a novembre 2025?
Quali sono i titoli di studio maggiormente richiesti dalle imprese nelle offerte di lavoro di novembre 2025? A questa domanda risponde il quadro lavorativo che emerge dal Sistema Informativo Excelsior, progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione Europea. Rispetto alle circa 443 mila assunzioni previste per questo mese, infatti, il titolo di studio minimo da possedere è la qualifica professionale di tre anni o il diploma professionale di quattro anni. Questo titolo di studio è richiesto in 165.690 offerte di lavoro, pari al 37 per cento del totale delle opportunità di impiego provenienti dalle imprese per questo mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
NO OTHER LAND Tutto maledettamente vero Sono distrutto. Scorrono i titoli di coda di No Other Land. Devo riprendermi. Ma perché dovrei? #NoOtherLand Vai su X
Tre titoli della saga Assassin's Creed per PS4 sono in offerta: The Ezio Collection, Mirage e Origins, a prezzi scontati su Amazon. https://www.everyeye.it/notizie/migliori-3-giochi-assassin-s-creed-ps4-super-offerta-weekend-841742.html?utm_medium=Soci - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro, da ingegneri elettronici a diplomati del sistema moda. Chi sono gli "introvabili"? - Laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione, diplomati del sistema moda, qualificati nell’indirizzo legno. Lo riporta tg24.sky.it
I titoli di studio più ricercati?. Elettronica, moda e legno - CACCIA ai giovani laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione, diplomati del sistema moda, qualificati nell’indirizzo legno. Riporta quotidiano.net
Ecco i titoli di studio più ricercati e i più introvabili - Laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione, diplomati del sistema moda, qualificati nell’indirizzo legno. Riporta avvenire.it