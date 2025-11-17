Quali sono i titoli di studio più richiesti a novembre 2025? 

Lettera43.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quali sono i titoli di studio maggiormente richiesti dalle imprese nelle offerte di lavoro di novembre 2025? A questa domanda risponde il quadro lavorativo che emerge dal Sistema Informativo Excelsior, progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione Europea. Rispetto alle circa 443 mila assunzioni previste per questo mese, infatti, il titolo di studio minimo da possedere è la qualifica professionale di tre anni o il diploma professionale di quattro anni. Questo titolo di studio è richiesto in 165.690 offerte di lavoro, pari al 37 per cento del totale delle opportunità di impiego provenienti dalle imprese per questo mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

quali sono i titoli di studio pi249 richiesti a novembre 2025160

© Lettera43.it - Quali sono i titoli di studio più richiesti a novembre 2025? 

Approfondisci con queste news

Lavoro, da ingegneri elettronici a diplomati del sistema moda. Chi sono gli "introvabili"? - Laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione, diplomati del sistema moda, qualificati nell’indirizzo legno. Lo riporta tg24.sky.it

I titoli di studio più ricercati?. Elettronica, moda e legno - CACCIA ai giovani laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione, diplomati del sistema moda, qualificati nell’indirizzo legno. Riporta quotidiano.net

Ecco i titoli di studio più ricercati e i più introvabili - Laureati in ingegneria elettronica e dell’informazione, diplomati del sistema moda, qualificati nell’indirizzo legno. Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Titoli Studio Pi249