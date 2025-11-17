Pubblica Istruzione costruire una rete comunale per il sostegno ai bambini prematuri

Conferenza di servizio promossa dall'Assessorato comunale alla Pubblica Istruzione, oggi nel Palazzo della Cultura. Obiettivo del vertice rafforzare la collaborazione tra la sanità pubblica e le associazioni impegnate nel sostegno dei bimbi nati prematuri e delle loro famiglie.

