Prosegue la scia di incendi notturni | colpita l’auto di un parrucchiere danni alle tubature idriche

Lecceprima.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MELENDUGNO – Un’altra vettura distrutta dalle fiamme nella notte: le lingue di fuoco provocano danni anche alle tubazioni dell’acquedotto. È accaduto poco dopo l’una a Melendugno, tra via Diaz e Piazza Castello, dove è andata in fumo una Volkswagen Golf, colpita per cause in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Prosegue la scia di incendi notturni: colpita l'auto di un parrucchiere, danni alle tubature idriche

