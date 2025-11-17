Prosegue la scia di incendi notturni | colpita l’auto di un parrucchiere danni alle tubature idriche

MELENDUGNO – Un’altra vettura distrutta dalle fiamme nella notte: le lingue di fuoco provocano danni anche alle tubazioni dell’acquedotto. È accaduto poco dopo l’una a Melendugno, tra via Diaz e Piazza Castello, dove è andata in fumo una Volkswagen Golf, colpita per cause in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

