Pronostici Montenegro-Croazia | marcatore e tiri in porta
Montenegro-Croazia, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro In un Gruppo L ormai deciso in tutti i suoi aspetti, la Croazia fa visita ad un Montenegro che ha poco da chiedere al suo cammino. Già certa del primo posto nel suo girone, la Nazionale di Dalic vuole comunque lanciare altri messaggi importanti alla concorrenza. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In uno spartito di gara nel quale le due squadre non dovrebbero fare molti calcoli, occasioni e gol non dovrebbero mancare. Il maggior tasso tecnico degli ospiti fa chiaramente pendere l’ago della bilancio a favore della Croazia che del resto può contare su calciatori in grado di fare la differenza da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pronostico Montenegro-Croazia: chiudono il girone da imbattuti - Croazia è una partita delle qualificazioni europee ai Mondiali e si gioca lunedì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it
Pronostico Montenegro-Croazia: Sucic stuzzica come marcatore, gara da Over? - Ultime battute di questa fase di qualificazione ai prossimi campionati Mondiali, con le nazionali protagoniste in campo per completare il programma ... Come scrive msn.com
Pronostici sulle qualificazioni Mondiali, cosa giocare in Montenegro-Croazia - Tutto deciso nel gruppo L delle qualificazioni mondiali e ultimo turno che si gioca solo per onor di firma. Lo riporta tuttosport.com