Primo tempo ricco di emozioni Il Trodica parte a mille e cala il tris Fiorani non basta all’Urbino
trodica 3 urbino 1: Baldi; Gobbi (23' st Romero), Ciaramitaro, Tomassini, Passalacqua, Misuraca, Marchionni (10' st Pensalfini), Emiliozzi (36' st Marcaccio), Cognigni (18' st Cichella), Costa Ferreira (33' st Bugaro), Gigli. All.: Pollastrelli (Buratti squalificato). URBINO: Bartolini; Nisi (26' st Tamagnini), Gurini, De Sanctis (1' st Fiorani), Bellucci (33' st Palazzi), Pedinelli, Cusimano, Morelli (12' st Boccioletti), Altobello, Natale, Sciamanna (1' st Eco). All.: Mariani. Arbitro: Negusanti di Pesaro. Reti: 15' Costa Ferreira, 17' e 20' Marchionni, 51' st Fiorani. Note - Ammoniti Baldi, Ciaramitaro, Bugaro, Pedinelli.
