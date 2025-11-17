Prima gara senza reti subite steso il chieti Doppietta di D’Angelo La Recanatese sorride

Recanatese 1 Chieti 0 RECANATESE: Zagaglia; Giusti, Fiumanò (9’st Di Francesco), Vecchio, Mordini; Ferro, Paoltroni (31’st Lovotti), Pesaresi; Chiarella (23’st Ciccanti), D’Angelo, Pierfederici (41’st Gori) All. Savini CHIETI: Mercorelli; De Luca (49’st Pracek), Guerriero; Caparros, Gallo (24’st Oddo), Pinto; Grandis (15’st De Souza, 37’st Conti), Donsah, Busatto, Cascio, Gueye (37’st Polleggioni) All. Silva Reti: 38’pt D’Angelo (rig), 17’st D’Angelo Note: spettatori circa 350 (un centinaio gli ospiti) recupero 3’+5’. Angoli 2-6. Ammoniti Gallo, Caparros, Donsah, Ferro, Ciccanti. Dopo 12 giornate, per la prima volta, la Recanatese non subisce reti e gli effetti sono stati immediati: vittoria, pesantissima, contro il Chieti e classifica un po’ meno terrificante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

