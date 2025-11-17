Presidenziali in Cile il 14 dicembre ballottaggio ad alta tensione tra la candidata comunista Jara e l’ultraconservatore Kast

Il Cile si prepara a un ballottaggio che promette di ridisegnare gli equilibri politici del Paese. Il 14 dicembre saranno Jeannette Jara, candidata del Partito Comunista, e José Kast, volto di punta dell’ultraconservatorismo cileno, a contendersi la presidenza. Un duello che arriva dopo un primo turno segnato da un mosaico elettorale più frastagliato del previsto, in cui le mappe regionali raccontano un Paese profondamente diviso. Secondo i dati ufficiali del Servel, con il 40% delle schede già conteggiate, Jara guida con il 26,45% dei voti, tallonata da Kast al 24,46%. Un margine ancora stretto, ma considerato “irreversibile” dagli analisti, soprattutto per la distribuzione del consenso: Kast domina nel sud, dove il tema della sicurezza pesa più di ogni altro; Jara si conferma in vantaggio nell’area metropolitana di Santiago; mentre il populista Franco Parisi, vero scossone di questa tornata con un inatteso 18,62%, conquista buona parte del nord. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Presidenziali in Cile, il 14 dicembre ballottaggio ad alta tensione tra la candidata comunista Jara e l’ultraconservatore Kast

Argomenti simili trattati di recente

Congratulazioni all’amico @joseantoniokast che ha ottenuto un grande risultato al primo turno delle elezioni presidenziali in Cile. Il 14 dicembre sfiderà al ballottaggio la candidata comunista (non è un modo di dire, è proprio comunista!). Quel giorno servirà l’ Vai su X

Domenica in Cile si tengono le elezioni presidenziali, in cui i candidati si sfidano con proposte severe in materia di criminalità e immigrazione. Quattro anni dopo l'elezione del progressista Gabriel Boric, il Paese deve affrontare un elettorato polarizzato e l'ince - facebook.com Vai su Facebook

Presidenziali in Cile, deciderà il ballottaggio. Vince la sinistra ma la destra si compatta - La candidata comunista Jeannette Jara è in testa con il 26,45%, il nostalgico della dittatura José Kast al 24,46%. Segnala msn.com

In Cile ci sarà un ballottaggio tra la candidata del governo di sinistra e un ultraconservatore - Alle elezioni presidenziali i più votati sono stati Jeannette Jara e Antonio Kast, che ha preso 3 punti in meno ma è comunque favorito ... Si legge su ilpost.it

In Cile andranno al ballottaggio Jara e il conservatore Kast - Il 14 dicembre il Cile andrà al ballottaggio per eleggere il nuovo presidente. Da msn.com