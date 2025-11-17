“Una società che non fa più figli è una società che, suo malgrado, sta rinunciando al suo futuro. Quello della crisi delle nascite è un tema che riguarda tutti: nessuno escluso. Per questo la mia prima proposta riguarda un sostegno concreto alla natalità. Per combattere l’inverno demografico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Preservazione della fertilità per fini sociali, Madeo deposita una proposta di legge