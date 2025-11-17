Presenze in trasferta | Avellino tra le prime 15 d’Italia

Tempo di lettura: 2 minuti L’aggiornamento delle medie spettatori in trasferta tra Serie A e Serie B fino all’11° turno del massimo campionato e al 12° della cadetteria offre una fotografia significativa delle dinamiche attuali del tifo italiano. Tra i dati più rilevanti emerge quello dell’Avellino, che si conferma tra le tifoserie più presenti fuori casa, con numeri che superano diverse realtà consolidate della Serie A. Il dato dei biancoverdi. L’Avellino registra una media di 1.139 tifosi al seguito, collocandosi al 14° posto assoluto nella graduatoria nazionale e al terzo posto tra le squadre di Serie B, dietro soltanto a Sampdoria e Palermo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

