Prenota una visita dermatologica | l' appuntamento è a giugno 2030

Riceviamo la segnalazione di un cittadino valtellinese che si è rivolto ad Asst Valtellina e Alto Lario per prenotare una prima visita dermatologica.La prenotazione è stata effettuata la scorsa settimana, l'appuntamento è stato fissato a giugno 2030, con un'attesa, dunque, di quasi cinque anni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Prenota una visita dermatologica: l'appuntamento è a giugno 2030

Leggi anche questi approfondimenti

La dolcezza prende forma. E il momento diventa incanto Al Chiar di Luna. Prenota ora la tua visita in struttura ? https://bit.ly/prenota-visita-acdl . #alchiardiluna #campiflegrei #alchiardilunaeventi #eventicampiflegrei #wedding #eventlocation - facebook.com Vai su Facebook

Casale: per la visita dermatologica in ospedale c’è posto. Nel 2027 - SANITA’ La segnalazione di una donna, lo Sportello salute: «Può fare ricorso, l’Asst dovrà garantire il suo diritto costituzionale alla salute» Quando si è sentita dire che per una visita ... Secondo ilcittadino.it

MioDottore: Prenota una visita - MioDottore: Prenota una visita, è un’app semplice e gratuita per che ti consente di prenotare una visita con uno dei 200. Come scrive it.ccm.net

Tanti nei sulla schiena, deve farsi una visita dermatologica: l'attesa per l'appuntamento è di 5 anni - Il piano per cercare di ridurre le liste di attesa sta iniziando a dare i risultati, come abbiamo indicato nell’edizione di martedì, ma è evidente che ci vuole ancora tempo e che in ogni ... ilgazzettino.it scrive