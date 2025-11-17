Prato | Rampelli FdI ' solidarietà agenti Digos aggrediti approfondiremo fenomeno cinese'
Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Solidarietà agli agenti della Digos impegnati a Prato, aggrediti da un branco di 15 cittadini cinesi che volevano superarli per andare contro dei lavoratori pakistani in protesta. La solidarietà è ovviamente d'obbligo ma questo evento deve aiutarci ad aprire gli occhi su un fenomeno tutto cinese: la filiera dell'abbigliamento, soprattutto parlando di Prato. Siamo ben consapevoli delle condizioni cui sono sottoposti i lavoratori dell'est e sud-est asiatico e non vorremmo mai che tali condizioni fossero importate nella nostra Nazione". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
TORRE DEI CONTI, RAMPELLI (VPC-FDI): APPRENSIONE PER l’OPERAIO INTRAPPOLATO, PROFONDA GRATITUDINE AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO https://cavalierenews.it/ultim-ora/31827/torre-dei-conti,-rampelli-vpc-fdi-apprensione-per-l%E2%8 - facebook.com Vai su Facebook
Prato: Rampelli (FdI), 'solidarietà agenti Digos aggrediti, approfondiremo fenomeno cinese' - "Solidarietà agli agenti della Digos impegnati a Prato, aggrediti da un branco di 15 cittadini cinesi che volevano superarli per andare contro dei lavoratori pakistani in p ... Secondo iltempo.it
Dibattito sul caso Prato. FdI alza il tiro contro il Pd: "Finanziamenti e controlli la sinistra deve chiarire" - Nel giorno in cui il dibattito politico sul ’caso Prato’ si riaccende, dopo il messaggio della sindaca Ilaria Bugetti pubblicato su La Nazione, è Fratelli d’Italia a rilanciare con un attacco frontale ... Da lanazione.it
Elezioni Prato, ricatti, foto rubate, adescamenti online e massoneria a un candidato: è guerra in FdI - Il veleno fratricida miete le prime “vittime” della campagna elettorale per le elezioni ... Secondo corrierefiorentino.corriere.it