Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Solidarietà agli agenti della Digos impegnati a Prato, aggrediti da un branco di 15 cittadini cinesi che volevano superarli per andare contro dei lavoratori pakistani in protesta. La solidarietà è ovviamente d'obbligo ma questo evento deve aiutarci ad aprire gli occhi su un fenomeno tutto cinese: la filiera dell'abbigliamento, soprattutto parlando di Prato. Siamo ben consapevoli delle condizioni cui sono sottoposti i lavoratori dell'est e sud-est asiatico e non vorremmo mai che tali condizioni fossero importate nella nostra Nazione". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prato: Rampelli (FdI), 'solidarietà agenti Digos aggrediti, approfondiremo fenomeno cinese'