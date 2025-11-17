Prandelli | Pioli non può essere l’unico responsabile anche i giocatori hanno le loro colpe …
Prandelli difende Pioli: il tecnico non può essere l'unico responsabile dei problemi della Fiorentina. Serve struttura e collaborazione da parte di squadra e dirigenti per superare l'avvio difficile.
Prandelli sulla crisi della Fiorentina: «Manca solidità, ma l’ambiente può fare la differenza. Quando è arrivato Pioli avevo reagito in questo modo!» Vai su X
ACCADDE OGGI 6/11/2005 Sul neutro di Rimini, la Fiorentina batte l'Ascoli 2-0. Apre il conto la prima rete di #Ujfalusi in maglia viola, chiude Luca Toni. È la 4a vittoria consecutiva in Serie A per i ragazzi di Prandelli. - facebook.com Vai su Facebook
Prandelli difende Pioli: "Sa di dover far punti, tirerà fuori il meglio anche con scelte impopolari" - A La Repubblica, l'ex Cesare Prandelli parla così del momento terribile della Fiorentina, ultima in classifica dopo l'ennesima sconfitta, stavolta contro il Milan: "La Fiorentina ha iniziato con tante ... Secondo tuttomercatoweb.com
Prandelli: "Juve, Vlahovic deve essere sempre titolare. A Openda e David va dato tempo" - Se a questo aggiungiamo più di un mese di astinenza da vittorie il quadro è completo. Da tuttomercatoweb.com
Prandelli: "Pioli una garanzia per la Fiorentina. Punto su Kean per la classifica marcatori" - Nel giorno del suo compleanno, Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Come scrive m.tuttomercatoweb.com