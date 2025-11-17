Prandelli | Pioli non può essere l’unico responsabile anche i giocatori hanno le loro colpe …

Prandelli difende Pioli: il tecnico non può essere l'unico responsabile dei problemi della Fiorentina. Serve struttura e collaborazione da parte di squadra e dirigenti per superare l'avvio difficile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prandelli: “Pioli non può essere l’unico responsabile, anche i giocatori hanno le loro colpe …”

Prandelli difende Pioli: "Sa di dover far punti, tirerà fuori il meglio anche con scelte impopolari" - A La Repubblica, l'ex Cesare Prandelli parla così del momento terribile della Fiorentina, ultima in classifica dopo l'ennesima sconfitta, stavolta contro il Milan: "La Fiorentina ha iniziato con tante ... Secondo tuttomercatoweb.com

