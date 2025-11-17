Pozzallo cede braccio di betoniera | muore operaio 36enne ferito un collega
Un braccio della betoniera cede e travolge un operaio albanese di 36 anni, uccidendolo sul colpo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Pozzallo, in provincia di Ragusa, durante il getto del calcestruzzo su un solaio in costruzione. Nella caduta il braccio ha ferito anche un collega. Aperta inchiesta della Procura di Ragusa. Un incidente sul lavoro si è consumato oggi in un cantiere edile lungo corso Vittorio Veneto a Pozzallo, in provincia di Ragusa, causando la morte di un operaio di 36 anni di nazionalità albanese e il ferimento non grave di un collega, identificato come il gruista del cantiere. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questa sera abbiamo fatto tardi… ma ne è valsa la pena! Siete stati in tantissimi a venirci a trovare non solo da Modica, ma anche da Ispica, Scicli, Pozzallo e persino da Avola. In tanti avete consultato le offerte di lavoro che ogni mercoledì selezioniamo e mett - facebook.com Vai su Facebook
Pozzallo (RG), cede braccio della betoniera: un operaio morto e uno ferito - Un operaio albanese di 36 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano. Da ilsicilia.it
Dramma in Sicilia: cede il braccio della betoniera in un cantiere edile, muore operaio - Un operaio albanese di 36 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano. Scrive strettoweb.com
Il braccio della betoniera cede e lo colpisce mentre lavora: operaio muore a Pozzallo, ferito collega - La tragedia durante le operazioni di getto del calcestruzzo in un cantiere edile di Pozzallo (Ragusa). Si legge su fanpage.it