Pozzallo cede braccio di betoniera | muore operaio 36enne ferito un collega

Un braccio della betoniera cede e travolge un operaio albanese di 36 anni, uccidendolo sul colpo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a Pozzallo, in provincia di Ragusa, durante il getto del calcestruzzo su un solaio in costruzione. Nella caduta il braccio ha ferito anche un collega. Aperta inchiesta della Procura di Ragusa. Un incidente sul lavoro si è consumato oggi in un cantiere edile lungo corso Vittorio Veneto a Pozzallo, in provincia di Ragusa, causando la morte di un operaio di 36 anni di nazionalità albanese e il ferimento non grave di un collega, identificato come il gruista del cantiere. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

