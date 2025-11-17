Poste italiane prima in Europa per trasparenza della comunicazione digitale corporate e finanziaria

Poste italiane è la prima delle 500 principali aziende europee per capitalizzazione nella trasparenza della comunicazione corporate e finanziaria sui canali digitali. Il risultato è il frutto della ricerca Webranking Europe 500, la classifica stilata da Lundquist in collaborazione con la società svedese Comprend che analizza la chiarezza e la correttezza del flusso informativo rivolto a investitori, cittadini e stakeholder. Il sito posteitaliane.it del Gruppo guidato dall’ad Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco, sul podio della rilevazione Webranking Europe 500 già nel 2024 con il secondo posto, ha ottenuto il punteggio di 95,9 su 100 affermandosi sia nella classifica assoluta sia in quella di settore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

