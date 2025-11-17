Positivo all' alcol test supera una fila di auto e finisce contro una rotatoria

Positivo all'alcol test, provoca un incidente e poi aggredisce un agente di polizia locale. E' accaduto nel comune di Anzio, dove un automobilista, rimasto incolonnato a causa della chiusura improvvisa di una strada in seguito a un incidente, ha pensato bene di superare la fila di veicoli, ma poi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Positivo all'alcol test, supera una fila di auto e finisce contro una rotatoria

