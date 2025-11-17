Il Portogallo si è qualificato per i Mondiali 2026 battendo 9-1 l’Armenia al termine di una partita a senso unico a Porto. Senza Cristiano Ronaldo squalificato, i portoghesi hanno potuto contare su Joao Neves e Bruno Fernandes, autori di un tripletta ciascuno, oltre ai gol di Vega, Gonçalo Ramos e Conceiçao. Per CR7 – scontata la sua convocazione – si tratterà della sesta partecipazione individuale. Supererà il record che ora condivide con Buffon, Carbajal, Matthaeus, Guardado, Marquez e Ochoa. Anche per Messi si tratterebbe della sesta edizione disputata, ma deve ancora sciogliere le riserve. L’Irlanda conquista il secondo posto del girone dietro il Portogallo, andando a vincere 3-2 in Ungheria: delusione enorme e niente da fare per la nazionale allenata da Marco Rossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Portogallo qualificato, salgono a 31 le nazionali col pass. CR7 pronto a giocare il suo sesto Mondiale