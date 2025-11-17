Ponte sullo Stretto Schlein | Progetto dannoso Bonelli | Pronto a denunciare il Governo se non si ferma

«Oggi dalla Corte dei Conti è arrivato uno stop all'accordo tra ministero e concessionario, bloccando un progetto ingiusto, sbagliato dannoso vecchio come quello del ponte sullo Stretto di Messina» ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in collegamento con l'iniziativa Liberiamo la Sicilia dal malaffare, a Siracusa. «La decisione della Corte dei conti di non ammettere al visto di legittimità.

Ponte Messina: Schlein, 'altro stop a progetto dannoso e vecchio' - "Dalla Corte dei Conti è arrivato un nuovo stop" sul Ponte dello Stretto, "un progetto dannoso, sbagliato e vecchio". Si legge su iltempo.it

Ponte stretto, Schlein: da Corte dei conti di nuovo uno stop - (askanews) – “E’ arrivato dalla Corte dei conti di nuovo uno stop, non è stato dato il visto all’accordo tra il ministero e la concessionaria, bloccando un progetto ingiusto, sbagliato, ... Lo riporta askanews.it

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti boccia la convenzione e la società - Salvini: "I nostri esperti sono già al lavoro per chiarire tutti i punti. Lo riporta rainews.it